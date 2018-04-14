В интернете показали самую страшную трибуну ЧМ-2018: опубликовано видео

На новой арене в Екатеринбурге в воскресенье состоится второй тестовый матч. Стадион знаменит своими временными трибунами за воротами – металлические конструкции выделяются на общем фоне и выглядят устрашающе.

На зрительских места побывали российские журналисты и засняли вид с самой верхней точки. В комментариях к видео эти трибуны называют самыми страшными среди всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу-2018.

- По степени надежности временные трибуны превосходят даже железобетонные аналоги внутри чаши, - уверяют строители pic.twitter.com/lmaPa1X63o — Mike Goncharov (@gribo4ki) 14 апреля 2018 г.

Подъем на временные трибуны в Екб. Фитнес-зарядка) pic.twitter.com/xL0WsbFFdG — Mike Goncharov (@gribo4ki) 14 апреля 2018 г.

Вид с верхней точки временных трибун. pic.twitter.com/WiAFtsZnWG — Mike Goncharov (@gribo4ki) 14 апреля 2018 г.

Со стороны трибуны выглядят так:

Ранее такое неоднозначное решение, при котором фанат будет словно находиться за пределами спорткомплекса, вызвало бурную реакцию в сети.