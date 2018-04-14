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В интернете показали самую страшную трибуну ЧМ-2018: опубликовано видео

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На новой арене в Екатеринбурге в воскресенье состоится второй тестовый матч. Стадион знаменит своими временными трибунами за воротами – металлические конструкции выделяются на общем фоне и выглядят устрашающе.

На зрительских места побывали российские журналисты и засняли вид с самой верхней точки. В комментариях к видео эти трибуны называют самыми страшными среди всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу-2018.

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Со стороны трибуны выглядят так:

Ранее такое неоднозначное решение, при котором фанат будет словно находиться за пределами спорткомплекса, вызвало бурную реакцию в сети.

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Тема
ЧМ-2018
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