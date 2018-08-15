В Госдуме опозорились с желанием наказать Хачериди за флаг Украины

Пафосный призыв к УЕФА депутата Государственной Думы России Дмитрия Свищева наказать ПАОК и защитника Евгения Хачериди, вместо одобрения и поддержки вызвал бурю насмешек в интернете. Российские болельщики возмущаются тем, что главный законодательный орган страны занимается непонятно чем.

"Самое страшное в России это не безработица, не несоответствующие здравому смыслу цены на бензин, не повальная коррупция, а щитки с украинским флагом, которые демонстрируют футболисты. Спасибо депутатам, что заботятся о нас. Предлагаю поднять депутатам зарплату", - со стебом отмечают фанаты.

Кроме того, юзеры припоминают совсем другую реакцию депутатов на действия защитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова на матче Лиги Европы с "Фенербахче". Российский футболист вышел на матч в Турции в футболке с Путиным.

"А когда Тарасов футболку с Типуном в Турции продемонстрировал, что-то в Думе никто не говорил о демарше и открытости политических убеждений. Очередное лицемерие и двойные стандарты", - отмечают комментаторы.

Напомним, что по окончании ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) Евгений Хачериди показал болельщикам московского клуба щитки с флагом Украины.