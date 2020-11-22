В Германии голкипер забил "автогол века". Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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В Германии голкипер забил 'автогол века'. Видео

Финский арбитр немецкого клуб "Байер 04" Лукаш Градецки стал автором курьезного гола в матче 8-го тура Бундеслиги против "Арминии".

На 47-й минуте получив паса от защитника, 30-летний голкипер сборной Финляндии неудачно попытался выбить мяч в поле. Кожаная сфера срезалась с ноги и предательский закатилась в ворота (на видео с 1:06).

Несмотря на ошибку Градецки, леверкузенский клуб выиграл 2:1.

В сети этот момент назвали "автоголом века".

"Автогол века"

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист японского клуба "Йокогава" из Мусасино Ито Макито смог забить автогол спиной, находясь при этом на приличном расстоянии от ворот.