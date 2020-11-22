В Германии голкипер забил 'автогол века'. Видео

Финский арбитр немецкого клуб "Байер 04" Лукаш Градецки стал автором курьезного гола в матче 8-го тура Бундеслиги против "Арминии".

На 47-й минуте получив паса от защитника, 30-летний голкипер сборной Финляндии неудачно попытался выбить мяч в поле. Кожаная сфера срезалась с ноги и предательский закатилась в ворота (на видео с 1:06).

Несмотря на ошибку Градецки, леверкузенский клуб выиграл 2:1.

В сети этот момент назвали "автоголом века".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист японского клуба "Йокогава" из Мусасино Ито Макито смог забить автогол спиной, находясь при этом на приличном расстоянии от ворот.