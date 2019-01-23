В деле с исчезновением самого дорогого футболиста клуба АПЛ появилась странная деталь

Опытный британский пилот Дэйв Хендерсон не поднялся на борт самолета, который 21 января пропал при перелете из Нанта в Кардифф. В Piper Malibu находился самый дорогой футболист в истории английского клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

По данным французского издания Ouest-France, 60-летний летчик вместе со спортсменом и другим пилотом прошел регистрацию на рейс в Нанте. Однако на борту на момент исчезновения находилось два человека. При этом о причинах такого решения Хендерсона, который должен был исполнить роль капитана, ничего не известно.

Эмилиано Сала

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилиано Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

В сети также появились последние голосовые сообщения Салы, сделанные на борту перед авиапроисшествием.

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