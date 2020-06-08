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8 июня • обновлено в 16:29
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В Черногории футболист забросил мяч за шиворот голкиперу ударом с центра поля

1.2т
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В матче 26-го тура чемпионата Черногории футболист "Будучности" Милош Раичкович забил невероятный по красоте гол в ворота "Сутьески".

Нападающий хозяев получил мяч на линии центрального круга, оценил позицию голкипера соперников и мощно пробил по воротам, забросив игровой снаряд ему за шиворот.

Милош Раичкович перебросил голкипера ударом с центра поля

Милош Раичкович перебросил голкипера ударом с центра поля

Этот гол снял все вопросы о победителе поединка, поскольку позволил удвоить преимущество "Будучности" в самой концовке – 2:0. Победа над "Сутьеской" помогла хозяевам, которые лидируют в чемпионате, увеличить свой отрыв от второго места до 18 очков. Для Раичковича этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче после возобновления футбольного сезона в Австрии забили гол-шедевр пушечным ударом через себя.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Черногория Подгорица
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