В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки
19 футболистов заразились коронавирусом на матче "Царско Село" - "Черно Море" из-за лабораторной ошибки (Источник фото - fctsarskoselo.com).
Ошибочный результат теста на коронавирус у игрока болгарской команды "Царско село" Мартина Кавдански привел к заражению более 20 человек на матче местного чемпионата против "Черно море".
Как сообщает издание Sportstar, Кавдански попал в стартовый состав после того, как лаборатория известила клуб и болгарский футбольный союз о том, что все предматчевые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
Лаборатория признала свою ошибку, поэтому после игры футболисты и представители команд снова проверились на наличие COVID-19, и у трех игроков и президента "Царско село" результат теста оказался положительным. Что касается футболистов “Черно Море”, то 16 из них были помещены на карантин из-за наличия заболевания.
Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории.