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1 апреля • обновлено в 17:28
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В Беларуси придумали, как болельщикам не заразиться коронавирусом на футболе

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Во время матча третьего тура чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Славией-Мозырь", который состоится 4 апреля, болельщики будут рассажены в шахматном порядке.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", "рекомендации были получены клубом от Министерства культуры и спорта Республики Беларусь, а продажа билетов будет осуществляться, исходя из новых требований". Такая рассадка зрителей позволит им находиться на безопасном расстоянии друг от друга и предотвратить распространение коронавируса.

Чемпионат Беларуси

Чемпионат Беларуси

Чемпионат

Стоит отметить, что эти изменения носят рекомендательный характер. Таким образом, влюбленные пары, семьи з детьми и друзья смогут, при желании, сидеть рядом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) потребовала приостановить чемпионат Беларуси.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус чемпионат Беларуси
Место
Беларусь Брест
Тег
Динамо-Брест
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гениально!!! Впрочем как всё, что вытворяет в последнее время Батька...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Безстрашные колхозники!!!
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