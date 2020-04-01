В Беларуси придумали, как болельщикам не заразиться коронавирусом на футболе

Во время матча третьего тура чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Славией-Мозырь", который состоится 4 апреля, болельщики будут рассажены в шахматном порядке.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", "рекомендации были получены клубом от Министерства культуры и спорта Республики Беларусь, а продажа билетов будет осуществляться, исходя из новых требований". Такая рассадка зрителей позволит им находиться на безопасном расстоянии друг от друга и предотвратить распространение коронавируса.

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Стоит отметить, что эти изменения носят рекомендательный характер. Таким образом, влюбленные пары, семьи з детьми и друзья смогут, при желании, сидеть рядом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) потребовала приостановить чемпионат Беларуси.

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