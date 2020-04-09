Главная Новости
9 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В Беларуси на футбольном матче сидели картонные манекены

1.1т
Читать материал на украинском

На первом полуфинальном матче Кубка Беларуси между брестским "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска были приняты неожиданные меры для создания иллюзии присутствия фанатов на трибунах.

В Telegram-канале MDK появилось видео с одного из секторов, на котором сидели не только живые люди, а и переодетые в формы различных команд картонные манекены. На место лица им приклеили фотографии людей, которые купили виртуальный билет на поединок, а через динамик на стадионе проигрывались звуки болельщиков. Таким образом, создавалось впечатление, что на матч пришло множество зрителей.

"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск

"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск

Livesport

Отметим, что в составе "Динамо" на матч вышли украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а тренером "Шахтера" является экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Напомним, что ранее Министерство культуры и спорта страны придумало способ рассадки фанатов, который обезопасит их от заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусской команды вызвало фурор в сети.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персоны
Юрий Вернидуб Евгений Хачериди Артем Милевский
Место
Беларусь Брест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Смолевичи
VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
2.15 Сделать ставку
Энтони Эдвардс будет выбран под первым номером на драфте НБА 2020
1.71 Сделать ставку
Мбаппе перейдет в Реал в летнее трансферное окно
4.30 Сделать ставку
North
VS
Sprout
Победа North
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Japaleno
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Heretics
Победа Heretics на первой карте с форой в +3,5 раунда
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку