"Барселона" готовит фантастический трансфер

Экс-игрок каталонской "Барселоны" Неймар может вернуться в бывшую команду. "Сине-гранатовые" хотят вновь подписать бразильского форварда ПСЖ.

Ранее сам Неймар изъявлял желание вернуться в "Барселону" и даже летал в Испанию на переговоры с клубом. Однако руководство "блаугранас" ответило решительным отказом, так как бразилец ушел в ПСЖ со скандалом.

Неймар FC Barcelona

Но в последнее время "Барселона" всерьез задумывается о том, чтобы вернуть Неймара. По информации испанского портала Mundo Deportivo, каталонцы уже продумывают детали потенциального трансфера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах бразильца заинтересован мадридский "Реал", однако "сливочные" опровергли слухи.

Напомним, что трансфер Неймара в ПСЖ стал рекордным в истории футбола. На покупку бразильца парижане потратили 222 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, неожиданный поступок Неймара на матче с "Реймсом" попал на видео.