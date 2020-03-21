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21 марта • обновлено в 23:25
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В "Аталанте" две смерти от коронавируса

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Сотрудники итальянского футбольного клуба "Аталанта", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, Альбино Броньи и Северино Поссенти умерли от коронавируса.

Как сообщает командная пресс-служба, Броньи работал с молодежной составом "Аталанты" более 30 лет. 77-летний Поссенти был массажистом в детских командах "сине-черных".

Альбино Броньи (слева) и Северино Поссенти

Альбино Броньи (слева) и Северино Поссенти

Ранее OBOZREVATEL пообщался с итальянским скаутом Алексом Великих, который родился в Украине, но уже второй десяток лет работает в Италии и сейчас находится в "вулкане" эпидемии.

В Италии за 21 марта от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
ФК Аталанта
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