Сотрудники итальянского футбольного клуба "Аталанта", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, Альбино Броньи и Северино Поссенти умерли от коронавируса.

Как сообщает командная пресс-служба, Броньи работал с молодежной составом "Аталанты" более 30 лет. 77-летний Поссенти был массажистом в детских командах "сине-черных".

Альбино Броньи (слева) и Северино Поссенти

Ранее OBOZREVATEL пообщался с итальянским скаутом Алексом Великих, который родился в Украине, но уже второй десяток лет работает в Италии и сейчас находится в "вулкане" эпидемии.

В Италии за 21 марта от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

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