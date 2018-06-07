Официально: дисквалифицирован арбитр ЧМ-2018 в России

Кенийский рефери Аден Марва Дидж, один из 15 африканских арбитров, который должен был судить матчи ЧМ-2018, дискфалифицирован.

41-летний арбитр был обвинен в получении взятки в размере 600 долларов США во время матчей Кубка африканских наций в 2017 году говорится в сообщении ESPN.

У следствия есть неопровержимые видеодоказательства вины Диджа, которые были получены в ходе тайного расследования в африканском футболе.

Горе-судья лишился гарантированного вознаграждения за работу на ЧМ по меньшей мере в 25 000 долларов и плюс 2 000 за каждый отработанный матч. На родине Дидж работает учителем математики и химии в средней школе Комотобо в округе Мигори.

Как сообщал OBOZREVATEL, арбитр от Саудовской Аравии, которого назначили обслуживать матчи чемпионата мира в России, угодил за решетку.