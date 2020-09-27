Ушедший из "Динамо" Кравец феерически дебютировал за новый клуб. Видео
Украинский нападающий "Коньяспор" Артем Кравец сделал дубль и отдал голевую передачу в дебютном матче за турецкий клуб.
Футболист сборной Украины в матче 2-го тура чемпионата страны в Суперлиге против "Бешикташа" вышел на замену на 50-й минуте, а уже через 13 минут стал автором первого гола.
Кравец с острого угла великолепным ударом просто расстрелял голкипера. Спустя четверть часа Артем ассистировав партнера, выкатив ему мяч на пустые ворота, а на 81- минуте забил пенальти. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кравец 22 сентября официально перешел в "Коньяспор".
Позже бывшая жена Артема Анна прокомментировала уход нападающего из киевского клуба.
Кроме того, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что Артем ушел по причине большой конкуренции.