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Чемпионат мира 2018
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USA Today раскрыла грандиозную аферу России с ЧМ-2018

6.7тЧитать новость на украинском

Обозреватель американской газеты Usa Today Мартин Роджерс считает, что весь успех сборной России на ЧМ-2018 построен на использовании допинга.

"Пока самой интригующей историей чемпионата мира по футболу может быть удивительное выступление России. Когда русские победили Испанию, весь футбольный мир, включая СМИ, в один голос закричал: "Ох, это настоящая история Золушки!" Что ж, пусть так. Но тогда стеклянная туфелька полна гормона роста", - пишет автор на сайте издания.

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Роджерс удивляется, как Россия удачно обманывает весь мир.

"Какое удивительное проявление доверчивости мы наблюдаем от тех, кто должен знать лучше: сети, корпоративные спонсоры, проницательные болельщики и большая часть новостных СМИ. Россия – это самая дьявольски допинговая спортивная держава планеты", - говорится в статье.

Журналист уверен, что такая допинг-афера с ЧМ-2018, это позор всему международному спорту и спортивным СМИ по всему миру.

"Кто-то пытался Россию наказывать, но её должностные лица всё равно идут дальше, лгут, отрицают и запутывают. Это массовая, общенациональная машина обмана, утвердившая на Олимпиаде и чемпионатах мира такое бессовестное пренебрежение к принципам честной игры и верховенству закона, которое мы в последний раз видели у Восточной Германии. И теперь мы думаем, что все они чисты? То есть они, как умалишённые, обманывают с легкоатлетами, пловцами и многими другими, но не с футболистами?", - подытожил автор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский футболист угодил в допинговый скандал на ЧМ-2018.

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Темы
Чемпионат мира 2018допинговый скандал
Место
Россия
Объект
сборная России по футболу
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Хтось вчора написав, що рашисти, щось під полями змайстрували. Може це не допінг, а вплив якогось електрополя. Час покаже.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
даже быдляки не пишут, значит пизд....шь.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Это от пиндосной зависти и фантазии больного воображения
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