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Ультрас "Металлиста" унизили полицию после матча

1.8тЧитать новость на украинском

Ультрас "Металлиста-1925" устроили унизительную провокацию харьковской полиции после матча в группе Б Второй лиги чемпионата Украины. Инцидент произошел после игры с "Днепром" (3:0).

На видео, которое было снято после матча, представитель фанатского движения "Металлиста" бьет по шлему полицейского.

"Давай драться! Ты ж хочешь драться? Давай драться, бл*дь. Вы только что палками пи*дили нас в секторе, чего ж говоришь, что нет?", - спрашивает во время ударов болельщик.

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После этого он переходит к другому полицейскому и унижает его, срывая шлем и кривляясь.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Обозреватель" сообщал, что харьковская полиция завела дело на ультрас "Шахтера", который сжег флаг "Новороссии".

Место
УкраинаХарьков
Объект
ФК Металлист
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