Ивано-франковским футболистам подарили украинский алфавит после интервью на русском
Руслан Марцинкив потроллил футболистов.
Три футболиста ивано-франковского "Прикарпатья" получили в подарок от мэра города Руслана Марцинкива украинскую азбуку, сообщает MIСТО.
Книги вручили игрокам после того, как 24 июля после выездного матча в Харькове с "Металлистом-1925" они дали интервью на русском языке. Имена спортсменов не сообщаются. Встреча в Первой лиге (второй по силе футбольный дивизион Украины) завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Позже видео было удалено, но удалось сохранить комментарий под ним.
Комментарии под виде Мисто
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марцинкив в резких тонах раскритиковал судейство и футбольный клуб "Ингулец" после матча с "Прикарпатьем" в 24-м туре чемпионата Украины в Первой лиги.
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