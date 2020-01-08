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8 января • обновлено в 20:00
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Знаменитый украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию

Знаменитый украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию
Наставник дал откровенное интервью
1.4т Читать материал на украинском

Украинский тренер "Астаны" Роман Григорчук заявил, что принципиально не поедет работать в чемпионате России из-за войны на Донбассе.

"Раньше, например, когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат. Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно", - заявил 54-летний специалист в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке.

"У меня не было из топ-клубов предложений, чтоб вы не думали. Но было как минимум 5. "Амкар" в том числе точно, но остальные я не хотел бы называть", - уточнил Григорчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Григорчук, который с "Астаной" сенсационно обыграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, заявил, что без раздумий принял бы предложение возглавить киевское "Динамо".

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Автор
Максим Богданов
Персона
Роман Григорчук
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
ехай тогда тренер на х.уй
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Всьотаки не поедет? Сцyко, годы ожыданий прошли фпустую. Пойду стекломоем пичаль глушить.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Очень грустно, как мы без него в России?
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