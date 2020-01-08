Знаменитый украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию

Украинский тренер "Астаны" Роман Григорчук заявил, что принципиально не поедет работать в чемпионате России из-за войны на Донбассе.

"Раньше, например, когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат. Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно", - заявил 54-летний специалист в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке.

"У меня не было из топ-клубов предложений, чтоб вы не думали. Но было как минимум 5. "Амкар" в том числе точно, но остальные я не хотел бы называть", - уточнил Григорчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Григорчук, который с "Астаной" сенсационно обыграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, заявил, что без раздумий принял бы предложение возглавить киевское "Динамо".

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