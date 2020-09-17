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Украинский сельский клуб сотворил грандиозную сенсацию в Лиге Европы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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ФК Колос

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области, во втором квалификационном раунде Лиги Европы сенсационно обыграл "Арис".

Дебютный поединок украинцев в еврокубках прошел в Греции и завершился со счетом 1:2.

Перед поединком букмекеры на победу "Колоса" давали коэффициент 4,7. Поставить на успех "Ариса" можно было с показателем 1,77,

В первом тайме "Арис" владел игровым и территориальным преимуществом, однако украинцам удавалось несколько раз опасно ловить соперника на контратаках.

Развязка наступила во втором тайме. Уже на 46-й минуте усилиями Новака "Колос" повел в счете. Греки спустя 7 минут отыгрались. Победную точку на 63-й минуте поставил Антюх.

В третьем квалификационном раунде подопечные Руслана Костышина сразятся с хорватской "Риекой". Матч состоится 24 сентября.

Напомним, что "Колос" в 2019 года впервые вышел в украинскую Премьер-лигу. Клуб был основан в 2012 году. На профессиональном уровне выступает с сезона 2015/2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "Колос" перешли два игрока киевского "Динамо" – Владислав Кучерук и Евгений Исаенко. Кроме того, на правах аренды также выступает динамовский полузащитник Евгений Смирный.

ГрецияЛига ЕвропыФК Колос
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