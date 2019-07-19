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Украинский клуб узнал соперника в Лиге Европы

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Во втором квалификациооном раунде Лиги Европы футболисты луганской "Зари" сыграют с черногорским клубом "Будучность".

Это стало известно после того, как балканцы по сумме дух матчей переиграли эстонский клуб "Нарва–Транс".

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Игры второго тура квалификации еврокубкового турнира пройдут 25 июля и 1 августа.

Первый матч украинский клуб проведет на выезде, а домашний сыграет на запорожском стадионе "Славутич-Арена".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб не будет рассматривать предложений о работе в российских клубах.

В интервью zbirna.com 53-летний специалист анонсировал возвращение к работе уже осенью нынешнего года.

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Тема
Лига Европы
Тег
ФК Заря
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