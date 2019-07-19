Украинский клуб узнал соперника в Лиге Европы

Во втором квалификациооном раунде Лиги Европы футболисты луганской "Зари" сыграют с черногорским клубом "Будучность".
Это стало известно после того, как балканцы по сумме дух матчей переиграли эстонский клуб "Нарва–Транс".
Виктор Скрипник дебютирует в Лиге Европе в качестве наставника "Зари"
Игры второго тура квалификации еврокубкового турнира пройдут 25 июля и 1 августа.
Первый матч украинский клуб проведет на выезде, а домашний сыграет на запорожском стадионе "Славутич-Арена".
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб не будет рассматривать предложений о работе в российских клубах.
В интервью zbirna.com 53-летний специалист анонсировал возвращение к работе уже осенью нынешнего года.
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