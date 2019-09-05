Украинский клуб совершил громкий трансфер воспитанника "Барселоны"

Полтавская "Ворскла" подписала контракт с воспитанником "Барселоны". 22-летний испанский защитник Хуанма Гарсия заключил с украинским клубом двухлетнее соглашение.

Хуанма Гарсия стал игроком "Ворсклы" ФК "Ворскла"

Как сообщила пресс-служба "Ворсклы", полтавский клуб работал над трансфером в течение четырех месяцев. За "Ворсклу" Хуанма Гарсия будет выступать под №3.

Хуанма Гарсия являлся капитаном нескольких возрастных групп каталонской команды, в том числе "Барселоны" (U-19), вместе с которой стал победителем Юношеской лиги УЕФА сезона-2013/2014.

Последним клубом Гарсии был английский "Ливерпуль", где футболист выступал за команду U-23.

liverpoolfc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты "Ворсклы" поддержали акцию против России.

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