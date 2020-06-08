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8 июня • обновлено в 10:50
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Украинский футболист Зубков забил гол-красавец и помог команде победить

1.1т
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Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков забил красивейший гол в домашнем матче против "Дьошдьора" и помог своей команде разгромно победить со счетом 3:0.

Первая половина встречи закончилась нулевой ничьей, а в начале второго тайма "Ференцварошу", который тренирует Сергей Ребров, удалось забить два быстрых гола. Второй из них на счету Зубкова, который на 55-й минуте поединка получил мяч на фланге, приблизился к штрафной площади и, сместившись в центр, нанес неотразимый удар в дальний угол.

Александр Зубков (слева)

Александр Зубков (слева)

Для украинца этот гол стал 10-м в составе венгерской команды в нынешнем сезоне. На его счету также 10 результативных передач.

Подопечные Ребров уверенно лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на девять очков после 27 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гол Зубкова включили в список лучших в сезоне.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Венгрии
Персона
Александр Зубков
Тег
ФК Ференцварош
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