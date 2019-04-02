Украинский футболист забил фантастический гол пяткой - опубликовано видео

Украинский полузащитник эстонской "Левадии" Игорь Жураховский отметился фантастическим ударом в матче третьего тура Высшей лиги чемпионата страны по футболу.

24-летний киевлянин на 87-й минуте удачно подключился к атаке своей команды и нанес феноменальный выстрел пяткой. Несмотря на то, что до ворот было 11 метров, мяч был пущен с такой невероятной траекторией, что вратарь был бессилен его отбить.

Встреча в итоге завершилась со счетом 8:0. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на этот шедевр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист московского "Спартака" в ЮАР забил самый необычный пенальти года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!