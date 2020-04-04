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4 апреля • обновлено в 19:51
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Украинский футболист Юрий Пантя отказался называть Россию агрессором

5.1т
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Украинский футболист белорусской "Славии" Юрий Пантя, долгое время выступавший в Крыму, отказался отвечать на прямой вопрос, является ли Россия агрессором.

Юрий Пантя

Юрий Пантя

tribuna.by

"Я вообще противник какой-либо политики - кто Россия, кто Америка, кто Украины. Я далек от этого. Удаляюсь от этого. Почти никогда не смотрю новости, разве выпадают какие-то рекламные ходы. В политике не поймешь, кто говорит правду, кто врет, что происходит на самом деле, как развиваются события. Не лезу туда", - заявил 29-летний уроженец Черновцов в интервью tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пантя отказался считать полуостров Россией или Украиной, приведя в пример ответ боксера Александра Усика.

В прошлом году украинский нападающий казахстанского "Кайрата" Адеринсола Хабиб Эсеола назвал Россию агрессором.

По его словам, из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма его отношения с гражданами РФ существенно изменились.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Крым Андрей
Крым Андрей
А что, он кому-то должен на это отвечать? По-больше бы смельчаков, которые за такой вопрос посылали накуй, так может и страна жила бы по-лучше.
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