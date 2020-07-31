Украинский футболист стал самым дорогим игроком европейского чемпионата

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Стоимость нашего соотечественника увеличилась в более чем два раза – с 950 тысяч до 2 миллионов евро. На втором месте в рейтинге оказался еще один украинец Иван Петряк, который защищает цвета "Фехервара". Цена на бывшего игрока "Зари" и "Шахтера" выросла на 300 тысяч евро и достигла отметки в 1,6 миллиона евро. Партнер Зубкова по команде Игорь Харатин занял третью позицию среди украинцев и четвертую в общем списке – его стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии Transfermarkt

Напомним, что в сезоне 2019/20 "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии. На второй строчке оказался "Фехервар".

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских футболистов вошли в символическую сборную венгерского первенства.