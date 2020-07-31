Украинский футболист стал самым дорогим игроком европейского чемпионата
Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии.
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Стоимость нашего соотечественника увеличилась в более чем два раза – с 950 тысяч до 2 миллионов евро. На втором месте в рейтинге оказался еще один украинец Иван Петряк, который защищает цвета "Фехервара". Цена на бывшего игрока "Зари" и "Шахтера" выросла на 300 тысяч евро и достигла отметки в 1,6 миллиона евро. Партнер Зубкова по команде Игорь Харатин занял третью позицию среди украинцев и четвертую в общем списке – его стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии Transfermarkt
Напомним, что в сезоне 2019/20 "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии. На второй строчке оказался "Фехервар".
Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских футболистов вошли в символическую сборную венгерского первенства.