Украинский футболист попал в команду недели Лиги Европы

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус попал в символическую команду недели Лиги Европы, отметившись двумя голевыми передачами в поединке против "Александрии".

Два ассиста украинца помогли его команде быстро довести свое преимущество до двух голов, которые были забиты к 16-й минуте. Роман Яремчук и Игорь Пластун, также вышедшие в стартовом составе на матч с украинским клубом, результативными действиями отличиться не смогли.

