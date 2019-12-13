Украинский футболист попал в команду недели Лиги Европы

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус попал в символическую команду недели Лиги Европы, отметившись двумя голевыми передачами в поединке против "Александрии".

Два ассиста украинца помогли его команде быстро довести свое преимущество до двух голов, которые были забиты к 16-й минуте. Роман Яремчук и Игорь Пластун, также вышедшие в стартовом составе на матч с украинским клубом, результативными действиями отличиться не смогли.

Команда недели Лиги Европы Укринформ

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔#UEL | @FedExEurope — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2019

Стоит отметить, что до этого момента на счету Безуса не было ни одной голевой передачи в нынешнем сезоне.

Напомним, что "Гент" победил "Александрию" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Как сообщал OBOZREVATEL, левый защитник "Александрии" Денис Мирошниченко забил один из лучших голов в этом розыгрыше Лиги Европы.

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