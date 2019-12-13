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13 декабря • обновлено в 16:08
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Украинский футболист попал в команду недели Лиги Европы

1.1т
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Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус попал в символическую команду недели Лиги Европы, отметившись двумя голевыми передачами в поединке против "Александрии".

Два ассиста украинца помогли его команде быстро довести свое преимущество до двух голов, которые были забиты к 16-й минуте. Роман Яремчук и Игорь Пластун, также вышедшие в стартовом составе на матч с украинским клубом, результативными действиями отличиться не смогли.

Команда недели Лиги Европы

Команда недели Лиги Европы

Укринформ

Стоит отметить, что до этого момента на счету Безуса не было ни одной голевой передачи в нынешнем сезоне.

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Напомним, что "Гент" победил "Александрию" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Как сообщал OBOZREVATEL, левый защитник "Александрии" Денис Мирошниченко забил один из лучших голов в этом розыгрыше Лиги Европы.

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Тема
Лига Европы
Персоны
Роман Безус Роман Яремчук Игорь Пластун
Место
Бельгия Гент
Теги
ПФК Александрия Гент
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