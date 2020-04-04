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4 апреля • обновлено в 16:50
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Украинский футболист Юрий Пантя похвалил Усика, ответившего на вопрос "Чей Крым?"

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Украинский футболист белорусской "Славии" Юрий Пантя, долгое время выступавший в Крыму, отказался считать полуостров Россией или Украиной, приведя в пример ответ боксера Александра Усика.

Юрий Пантя (с мячом)

Юрий Пантя (с мячом)

"Чей Крым? Усик очень красиво отвечает – Божий. Тоже бы так сказал. Крым – народа, который там живет. С этим ничего не сделаешь. Крым будет всегда и там всегда будут жить люди. Главное, чтобы не было войны", – цитирует 29-летнего экс-защитника "Бахчисарая" tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".

Несколько месяцев назад Усик приехал в Симферополь и показал, чей Крым на самом деле.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Кор Павел
Кор Павел
Крым и Украина не стыкуются
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