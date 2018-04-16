Украинские футболистки устроили лютую массовую драку во время матча: видеофакт

Скандалом завершился поединок 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди женщин, который прошел в Умани. Местная команда "Пантеры" принимала на своем поле "Еднисть" (Плиски). Матч завершился вничью 1:1, но запомнился зрителям массовой дракой игроков обеих команд.

Инцидент произошел уже после финального свистка. Гости сумели сравнять счет в матче на четвертой компенсированной минуте встречи, после чего на поле начался настоящий хаос. Девушки пошли в рукопашную друг на друга, не стесняясь избивать друг друга в том числе и ногами.

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Разнять игроков сумели лишь подоспевшие представители полиции и тренерских штабов.

Как сообщал "Обозреватель", украинский футболист Евгений Коноплянка вызвал восторг немецких журналистов своей игрой в матче "Шальке" и "Боруссией".