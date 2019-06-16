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Украинские футболисты устроили "беспредел" на пресс-конференции после финала ЧМ U-20

1.5тЧитать материал на украинском

Игроки молодежной сборной Украины по футболу дали волю эмоциям на пресс-конференции после финала чемпионата мира U-20.

Во время интервью главного наставника "желто-синих" Александра Петракова наши победители ворвались в конференц-зал и облили всех присутствующих водой. Все это сопровождалось зажигательными танцами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот "беспредел".

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Новости
ФФУ показала, что творилось в раздевалке после победы Украины на ЧМ U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ U-20 Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.

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