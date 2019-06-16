Украинские футболисты устроили "беспредел" на пресс-конференции после финала ЧМ U-20

Игроки молодежной сборной Украины по футболу дали волю эмоциям на пресс-конференции после финала чемпионата мира U-20.

Во время интервью главного наставника "желто-синих" Александра Петракова наши победители ворвались в конференц-зал и облили всех присутствующих водой. Все это сопровождалось зажигательными танцами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот "беспредел".

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ U-20 Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.

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