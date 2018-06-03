УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Украинские фанаты совершили гнусный поступок на матче

4.7тЧитать новость на украинском

Ультрас винницкого футбольного клуба "Нива" поддержали свою команду на матче против "Агробизнеса" нацистской символикой – свастикой. Фанаты были одеты в красные футболки, из-за чего наряд образовал флаг третьего рейха, который был флагом Германии при Гитлере в 1933-1945 годах.

Новости
Двукратный чемпион мира из России совершил хамский поступок и стал быд*ом

Напомним, что 8 апреля этого года болельщики на матче в Одессе "Черноморец" – "Олимпик" вывесили баннер со свастикой.

"Нормальные болельщики в Одессе поддерживают команду иным способом, и получается у них отлично. Но есть и такие вот идиоты, с которыми непременно нужно бороться. Что интересно, служба безопасности с ними весьма культурно общается, но этот язык для них - как для украинца китайский", - сообщил пресс-атташе "Олимпика" Олег Барков.

Место
УкраинаВинница
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
31
2
Смешно
3
Интересно
22
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Тёмный Арти
Тёмный Арти
Вот из-за таких долбоёбов и рождаются новости для первого канала.
Ответить
0
0

Наши блоги