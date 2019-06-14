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Украина ворвалась в топ-25 рейтинга ФИФА

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После очередных матчей отбора Евро-2020 мужская сборная Украины по футболу вошла в топ-25 лучших в мире.

Об это свидетельствуют данные обновленного рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Украины

Сборная Украины

Благодаря разгрому сборной Сербии (5:0) и победе над Люксембургом (1:0) "желто-синие" набрали 20 очков, поднялись сразу на три строчки, и занимают на сегодня 24-е место. Интересно, что сербы после фиаско во Львове откатились аж на пять позиций, оказавшись 34-ми.

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Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает Бельгия, которая опережает Францию и Бразилию.

Украина ворвалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Наибольшего прогресса за последний месяц добились армяне, малазийцы и венгры, которые взлетели сразу на девять строчек. Россия находится на 43-м месте.

Отметим, что женская сборная Украины также идет 24-й в рейтинге ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выразили восхищение игрой команды Андрея Шевченко в квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года. После матча с Сербией, который состоялся во Львове 7 июня, УЕФА завел дело в отношении украинской ассоциации.

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная Украины по футболу
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