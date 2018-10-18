Украина - Россия: что нужно знать о возможной встрече в Лиге наций

Вечер среды принес Украине не только двойное ликование (очередная победа над Чехией и выход в высший дивизион Лиги наций), но и новую интригу. "Карты легли" так, что по итогам результатов в группах дивизиона В (где в этом сезоне выступали "сине-желтые") украинцы могут сыграть… с Россией.

Насколько вероятно? Как допустимо? И вообще - реально ли это в нынешних условиях на пятом году гибридной войны на Донбассе с участием России? OBOZREVATEL проясняет картину и пытается расставить как можно больше точек над "і".

Как так получилось?

Лига наций - довольно запутанное "мероприятие", и в ее хитросплетениях попасть в финальную часть Евро может даже Люксембург. В нашем же случае определяющую роль сыграл один фактор - Украина и Россия попали в одну лигу (дивизион В).

Формат Лиги наций таков, что победители групп не только повышаются в дивизионе, но и могут побороться за путевку на Евро. Для этого в каждом дивизионе есть плей-офф, где разыгрывается путевка на ЧЕ. Украина и Россия уже выиграли свои группы, поэтому соответственно регламенту они могут сыграть уже в полуфинале плей-офф.

Ситуация в дивизионе В после 3 тура

Впрочем, здесь нужно вспомнить специальное положение УЕФА, изданное после 2014 года. Согласно ему, любые украинские и российские команды в рамках турниров УЕФА разводятся до последнего этапа соревнования. То есть, если Украина и Россия таки встретятся в плей-офф, то только в финале.

Почему больше "нет", чем "да"?

Пока о встрече Украины и России говорят лишь со словом "вероятно". Да, обе команды досрочно заняли первые места в своих группах, но тут снова вмешивается пестрый формат Лиги наций.

Дело в том, что плей-офф дивизиона напрямую "подвязан" под квалификацию Евро-2020. УЕФА распорядилась следующим образом - в плей-офф дивизиона Лиги наций сыграют те, кто не прошел основной отбор на ЧЕ. Если же команда выходит на Евро напрямую, то уже не играет в плей-офф ЛН, а ее место занимает следующая лучшая по рейтингу команда дивизиона.

Например. Украина успешно проходит традиционную квалификацию ЧЕ (начинается весной 2019 года) и напрямую выходит на Евро. В таком случае место украинцев в плей-офф, согласно ситуации на сегодняшний день, заняла бы Австрия (среди обладателей вторых мест дивизиона В это лучшая по рейтингу сборная).

Если же Украина проваливает отбор на Евро, то тогда получает шанс взять путевку на ЧЕ уже непосредственно в плей-офф ЛН.

Как все может случиться?

Первый вариант более вероятен чисто по спортивным причинам. Успешно выступив в Лиге наций, как Украина, так и Россия закрепилась во второй корзине для жеребьевки группы обычной квалификации Евро-2020. Смотря на сегодняшний уровень команды Шевченко, шансы пробиться на ЧЕ (пусть и со второго места в группе) очень высоки.

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Отбираясь со второй корзины, у "сине-желтых" будет в соперниках одна из топ-сборных, остальные же - вполне посильные нам соперники. Условно наша группа (согласно сегодняшним предварительным раскладам по рейтингу) может выглядеть так - Франция, Украина, Ирландия, Венгрия, Грузия, Мальта.

Опять же, если со сборной Украины все будет хорошо в игровом плане, не выходить на Евро пускай и со второго места - легкий абсурд для нас. Но если же "вдруг", то будет и "черный ход" - через плей-офф Лиги наций.

Украина - Россия: как это будет?

Если же и Украина, и Россия не выйдут на Евро-2020 напрямую, то тогда начнется подогрев интриги встречи в плей-офф Лиги наций. Правда, здесь еще обеим командам нужно будет пройти полуфиналы, ведь в случае "очной ставки" на этом этапе украинцев и россиян еще разведут.

В случае же встречи в финале будет очень много нюансов в организации матча. С 99% вероятностью можно сказать, что такой поединок состоится в условной Португалии - подальше территориально от России и Украины (его место проведение независимо от участников изначально определяется Исполнительным комитетом УЕФА). Это в разы уменьшит вероятность прибытия на матч радикальных группировок и существенно сократит общее количество россиян и украинцев, которые могут спровоцировать друг друга.

Не стоит удивляться, если на стадионе болельщиков из Украины и России вообще рассадят строго по разным сторонам стадиона, а на нейтральные позиции билетов гражданам этих стран продавать не будут.

Андрей Шевченко

О возможно усиленных мерах безопасности и говорить не стоит. УЕФА применит максимальные ресурсы, чтобы избежать инцидентов у стадиона и выстроит систему безопасности получше финала Лиги чемпионов.

Может ли быть матч отменен? Теоретически - да, но для этого УЕФА надо нарушить свой же регламент и придумать, как выкрутиться. УЕФА в свете сохранности своего имиджа как ведущей европейской организации по проведению соревнований вряд ли пойдет на отмену игры. К тому же, куда девать предписанную путевку на Евро? Отдать ее лучшему по рейтингу проигравшему полуфиналисту плей-офф (ха-ха)?

Об остальных нюансах и более конкретных позициях говорить еще очень рано. Пока же встреча Украины и России более гипотетическая, и многие надеются, что обе сборные вообще не будут играть в плей-офф, а на Евро пройдут напрямую каждый своим путем.

Реакция сторон

В Украине в последние годы в целом отбрасывали возможность встречи с Россией на футбольном поле. Но сейчас, принимая во внимания лишь расклады, не отрицают возможного матча. "Если судьба сведет нас в финале плей-офф, что же - ОК, сыграем в финале" - заявил в интервью OBOZREVATEL генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Какой-либо официальной реакции со стороны Российского футбольного союза пока нет. О возможном матче с Украиной в российском пространстве можно найти только новости на нескольких тамошних сайтах.