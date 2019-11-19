Украина может потерять статус сеянной на Евро-2020: спортивные итоги 18 ноября

УЕФА столкнулся с проблемой перед Евро-2020, и сборная Украины в результате может потерять место в первой корзине при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 18 ноября.

Кроме того, эксперты назвали главных фаворитов предстоящего континентального форума. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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