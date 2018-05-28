Украина – Марокко: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины по футболу считается фаворитом товарищеского матча с командой Марокко. Соперники встретятся в Женеве пред стартом чемпионата мира 2018 года в России. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Ставки на победу украинской сборной принимаются с коэффициентом 2,75. Интересно, что показатели на ничью и успех африканской команды достигают одинакового уровня – 2, 87. При этом аналитики уверены в том, что игра выйдет незрелищной. Ставки на то, что в игре будет забито не более двух мячей, можно сделать с коэффициентом 1,40.

Отметим, что на чемпионате мира в России марокканцы выступят в одной группе с Ираном, Португалией и Испанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольные фанаты опасаются ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.