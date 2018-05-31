Украина – Марокко: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в четверг, 31 мая, проведет товарищеский матч с участником чемпионата мира-2018 Марокко. Команда Андрея Шевченко встретится с представителем Африки на стадионе "Стад де Женев" в Швейцарии.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – МАРОККО
Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального телеканала "Украина".
Кроме того, прямая трансляция из Женевы запланирована на специализированном "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием аналитиков и экспертов.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – МАРОККО
Букмекеры отдают достаточно явное преимущество в этой игре участнику чемпионата мира в России. Ставки на победу сборной Марокко принимаются с коэффициентом 2,40.
Ничья оценивается котировкой 2,80. А на успех сборной Андрея Шевченко показатель достигает уровня 3,40.
ФФУ
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:
– Очевидно, у нас разные цели. Марокко готовится к чемпионату мира, и я не знаю, какую задачу поставит перед своими подопечными в завтрашнем матче главный тренер марокканцев. Мы же готовимся на сентябрь. У нас есть две товарищеские встречи, которые, прежде всего, помогут вспомнить принципы игры, которые мы исповедуем, восстановить структуру, снова сыграть вместе, ведь в этом году команда провела немного матчей.
Эрве Ренар, главный тренер сборной Марокко:
– Мы готовы к матчу. У нас очень хорошая команда, которая за две недели станет еще лучше. В матче с Украиной мы будем использовать две тактические схемы. Горжусь страной. Счастлив, что спустя 20 лет Марокко вновь сыграет на чемпионате мира.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Украина: Пятов – Соболь, Бурда, Шабанов, Бутко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Селезнев
Марокко: Мохамеди – Дирар, Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Беланда, Зиеш, Амбрабат, Бутаиб
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко выступил с резким обращением в адрес своих подопечных.