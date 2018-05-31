Украина – Марокко: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в четверг, 31 мая, проведет товарищеский матч с участником чемпионата мира-2018 Марокко. Команда Андрея Шевченко встретится с представителем Африки на стадионе "Стад де Женев" в Швейцарии.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Марокко. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – МАРОККО

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального телеканала "Украина".

Кроме того, прямая трансляция из Женевы запланирована на специализированном "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием аналитиков и экспертов.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – МАРОККО

Букмекеры отдают достаточно явное преимущество в этой игре участнику чемпионата мира в России. Ставки на победу сборной Марокко принимаются с коэффициентом 2,40.

Ничья оценивается котировкой 2,80. А на успех сборной Андрея Шевченко показатель достигает уровня 3,40.

ФФУ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Очевидно, у нас разные цели. Марокко готовится к чемпионату мира, и я не знаю, какую задачу поставит перед своими подопечными в завтрашнем матче главный тренер марокканцев. Мы же готовимся на сентябрь. У нас есть две товарищеские встречи, которые, прежде всего, помогут вспомнить принципы игры, которые мы исповедуем, восстановить структуру, снова сыграть вместе, ведь в этом году команда провела немного матчей.

Эрве Ренар, главный тренер сборной Марокко:

– Мы готовы к матчу. У нас очень хорошая команда, которая за две недели станет еще лучше. В матче с Украиной мы будем использовать две тактические схемы. Горжусь страной. Счастлив, что спустя 20 лет Марокко вновь сыграет на чемпионате мира.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Соболь, Бурда, Шабанов, Бутко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Селезнев

Марокко: Мохамеди – Дирар, Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Беланда, Зиеш, Амбрабат, Бутаиб

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко выступил с резким обращением в адрес своих подопечных.