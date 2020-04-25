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25 апреля • обновлено в 13:34
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"Угрозы не шуточны": Уткин сделал заявление из-за Соловьева

3.1т
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Известный российский журналист Василий Уткин обратился к своим подписчикам в Twitter из-за скандала с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Дошло до угроз. Никакие угрозы не шуточны, все это прекрасно понимают. Мне важно, понимают ли меня люди. Как ни странно.

Достаточно убедительно, можно остановиться? Или мало и все-таки надо продолжить с мерзкой карлицей?" – заявил Уткин, добавив голосование с двумя вариантами ответа: "Хорош, все ясно" и "Надо продолжать".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
салавьиный памет -мерзкое существо, а уткин-так, футбольный хам...
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кто бы вообще вспомнил про Ваську Уткина, если бы он не орал на Вовку Соловьёва? Я не поклонница Соловьева, но Васька в 100500 раз мерзее. И не этой жирной свинье упрекать кого-то в физических недостатках. Соловьёв, может, и мелкий, но это не его вина. А свинья уткин разожрался по собственной воле. Точнее, по безволию
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1
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