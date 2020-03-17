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17 марта • обновлено в 21:26
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УЕФА сказал, когда сыграет сборная Украины

1.7т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) сообщил, что товарищеские матчи, в том числе и сборной Украины, запланированные на конец марта, должны состояться в первых числах июня.

Сборная Украины по футболу сыграет летом

Сборная Украины по футболу сыграет летом

Наша команда должна была 27 марта сразиться на выезде с Францией, а 31 марта провести поединок в Польше. Как информирует пресс-служба УЕФА, "товарняки" предварительно перенесены на начало июня.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Отметим, что 17 марта исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны.

Напомним, что УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоится летом 2021 года.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Теги
Сборная Украины по футболу УЕФА
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