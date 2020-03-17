УЕФА сказал, когда сыграет сборная Украины

Европейский футбольный союз (УЕФА) сообщил, что товарищеские матчи, в том числе и сборной Украины, запланированные на конец марта, должны состояться в первых числах июня.
Сборная Украины по футболу сыграет летом
Наша команда должна была 27 марта сразиться на выезде с Францией, а 31 марта провести поединок в Польше. Как информирует пресс-служба УЕФА, "товарняки" предварительно перенесены на начало июня.
OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.
Отметим, что 17 марта исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны.
Напомним, что УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоится летом 2021 года.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.