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25 февраля • обновлено в 11:49
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УЕФА принял жесткое решение в связи с коронавирусом в Италии

1.3т
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УЕФА принял решение провести матч 1/16 финала Лиги Европы в Милане между местным "Интером" и болгарским "Лудогорцем" без зрителей. Причиной послужила вспышка эпидемии коронавируса в Италии.

Матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей

Матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей

ФК "Интер"

Ранее из-за распространения вируса в стране были отменены несколько матчей 25-го тура Серии А. Были перенесены также более 40 поединков в низших и молодежных лигах. На данный момент в Италии зафиксировано семь смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом.

Улицы Милана во время вспышки коронавируса на севере Италии

Улицы Милана во время вспышки коронавируса на севере Италии

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" состоится в четверг, 27 февраля на стадионе "Сан-Сиро". В первой встрече победу на выезде одержал итальянский клуб – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Барселоны" накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" подверглись в Неаполе нестандартной процедуре в связи со вспышкой коронавируса.

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Автор
Юрий Трохимчук
Темы
Коронавирус Лига Европы
Место
Италия Милан
Теги
ФК Лудогорец УЕФА ФК Интер
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