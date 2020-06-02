Главная Новости
2 июня • обновлено в 21:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда

530
Читать материал на украинском

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.

"Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее", – говорится в официальном Twitter УЕФА с прикрепленным к сообщению черным квадратом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Тег
УЕФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,3 млн человек, погибли – 377 тысяч.

  • В Италии объявили о громкой победе над COVID-19 – зафиксирован минимальный прирост больных.

  • Ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19, которые длятся всю жизнь.

  • Биолог пояснил природу болезни – коронавирус уже не такой вредный.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.70 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Virtus.pro
Победа MAD Lions
1.53 Сделать ставку
Nordavind
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.58 Сделать ставку
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку