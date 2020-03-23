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23 марта • обновлено в 21:16
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УЕФА определил судьбу финальных матчей еврокубков

3.4т
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о переносе финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт организации, новые даты проведения этих поединков пока неизвестны и будут объявлены позже.

УЕФА

УЕФА

UEFA

Отмечается, что рабочая группа, созданная на прошлой неделе во время экстренной видеоконференции акционеров УЕФА под председательством президента организации Александра Чеферина, займется поиском возможных решений в этой кризисной ситуации. Ее участники уже начали изучать футбольный календарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на экстренной видеоконференции УЕФА, которая состоялась во вторник, 17 марта, было принято решение о судьбе Евро-2020, розыгрыш которого был запланирован на июнь-июль. Кроме того, организация отменила еще три своих турнира из-за пандемии коронавируса.

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Темы
Лига Европы Лига чемпионов Коронавирус
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