УЕФА определил судьбу финальных матчей еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о переносе финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт организации, новые даты проведения этих поединков пока неизвестны и будут объявлены позже.

УЕФА UEFA

Отмечается, что рабочая группа, созданная на прошлой неделе во время экстренной видеоконференции акционеров УЕФА под председательством президента организации Александра Чеферина, займется поиском возможных решений в этой кризисной ситуации. Ее участники уже начали изучать футбольный календарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на экстренной видеоконференции УЕФА, которая состоялась во вторник, 17 марта, было принято решение о судьбе Евро-2020, розыгрыш которого был запланирован на июнь-июль. Кроме того, организация отменила еще три своих турнира из-за пандемии коронавируса.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!