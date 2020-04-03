УЕФА может не допустить некоторые клубы к участию в еврокубках

УЕФА заявил, что может не допустить к участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы из стран, которые примут решение досрочно завершить нынешний сезон.

"УЕФА только что проинформировала все федерации о том, что сезон надо доигрывать. УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки 2020/2021 клубы из стран, которые не доиграли свой чемпионат. Жесткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций!" – написал у себя в Twitter итальянский агент с российскими корнями Марко Трабукки.

УЕФА UEFA

@UEFA только что проинформировала все федерации о том, что сезон надо доигрывать. UEFA оставляет за собой право не допустить в Еврокубки 2020/2021 клубы из стран, которые не доиграли свой чемпионат. Жесткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций! pic.twitter.com/epl80sSLRa — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) April 3, 2020

К своей записи он приложил скриншот письма УЕФА с подписями главы организации Александера Чеферина, председателя Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли и президента организации European Leagues Ларса-Кристера Ольссона.

Напомним, что ранее руководство бельгийской Лиги Жупиле приняло решение досрочно завершить чемпионат, объявив текущее турнирное положение окончательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА назвал дату, до которой все европейские чемпионаты должны завершить нынешний сезон.

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