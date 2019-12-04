УЕФА готовит революцию в правилах футбола на Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассмотрит возможность введения допустимой погрешности при определении офсайдов на Евро-2020.

"Если у вас длинный нос, в сегодняшних реалиях вы можете оказаться в офсайде. А линии, по которым определяется правильность расположения игрока, проводят живые люди. Это оказывает субъективное влияние на объективную реальность. Именно поэтому мы предложим ввести допустимый офсайдный зазор в размере 10-20 сантиметров", – заявил Чеферин агентству Mirror.

Александер Чеферин Footboom.com

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также рассказал, как две недели назад он собрал лучших тренеров мира в Ньоне, и арбитр Роберто Розетти показал им игру рукой.

"Я собрал Юргена Клоппа, Макса Аллегри, Пепа Гвардиолу, Карло Анчелотти, Зинедина Зидана и спросил у них: "Это игра рукой или нет?" Половина зала ответила "да", а другая половина – "нет". Как мы можем знать, какое решение будет правильным, когда правила до конца не ясны?" – вопрошает Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА может ввести временные замены на чемпионате Европы 2020 года.

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