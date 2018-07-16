Участнице Pussy Riot, сорвавшей финал ЧМ, суд вынес приговор

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира по футболу, получила 15 суток ареста.

Суд признал её виновной по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях, сообщает "Медуза".

Никульшиной также запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года. Дела трёх других активистов Pussy Riot, выбежавших на поле, будут рассмотрены в течение ближайших часов.

Напомним, во время финального матча ЧМ-2018, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.

Pussy Riot на матче Франция - Хорватия Sky News

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