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Участнице Pussy Riot, сорвавшей финал ЧМ, суд вынес приговор

1.6тЧитать новость на украинском

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира по футболу, получила 15 суток ареста.

Суд признал её виновной по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях, сообщает "Медуза".

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Обос*али Россию!

Никульшиной также запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года. Дела трёх других активистов Pussy Riot, выбежавших на поле, будут рассмотрены в течение ближайших часов.

Напомним, во время финального матча ЧМ-2018, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.

Pussy Riot на матче Франция - Хорватия

Sky News

Как сообщал OBOZREVATEL, любимая газета Путина оскандалилась из-за ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объект
Pussy Riot
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Как? Разве финал чемпионата был сорван? А у нас, в России, сказали что французы выиграли... Врут, наверное, на Обоз же сказали, что сорвали!
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Обозные кастрюлькины, приговор бывает только по уголовке, а здесь обыкновенная хулиганка административная
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andrei
andrei
Я б эту тварь хохловыблядскую отлал на растерзание хорватской сборной. Именно ей они обосрали игру.
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