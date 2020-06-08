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8 июня • обновлено в 09:18
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УАФ приняла решение по контракту Шевченко: спортивные итоги 7 июня

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В сборной Украины приняли официальное решение по контракту Андрея Шевченко, а в США умер первый американский чемпион мира по спортивной гимнастике Томас Курт.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 7 июня.

Кроме того, киевское "Динамо" разгромило "Александрию" в 25-м туре УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
UFC Лига чемпионов Премьер-лига Украины
Персона
Андрей Шевченко
Теги
ФК Динамо Киев Сборная Украины по футболу
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