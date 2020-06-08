УАФ приняла решение по контракту Шевченко: спортивные итоги 7 июня

В сборной Украины приняли официальное решение по контракту Андрея Шевченко, а в США умер первый американский чемпион мира по спортивной гимнастике Томас Курт.
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Кроме того, киевское "Динамо" разгромило "Александрию" в 25-м туре УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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