У Зидана возникли проблемы в "Реале"

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал футболистам выходной после неудачного старта в Лиге чемпионов, что вызвало негативную реакцию со стороны руководства "сливочных".

Зинедин Зидан

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес, а также другие представители совета директоров не разделяют мнение Зидана. В руководстве недовольны последними результатами команды и не понимают, за что футболисты получили выходной. В воскресенье, 22 сентября, клубное руководство проведет специальное собрание по поводу недавних выступлений "Реала".

Кроме того, как утверждает ESPN, некоторые игроки "Реала" после поражения в Лиге чемпионов от ПСЖ стали сомневаться в главном тренере Зинедине Зидане.

Значимые игроки в раздевалке мадридцев думают, что 47-летний француз уже не тот, что раньше.

Также у ряда футболистов существуют опасения в связи со слухами о том, что Зидана может сменить Жозе Моуринью. Другие кандидаты – Массимилиано Аллегри и Айтор Каранка.

18 сентября "Реал" крупно уступил в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". Испанцы проиграли со счетом 0:3.

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