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У Ярмоленко есть предложения не только из Китая, – журналист

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,3 т.
Андрей Ярмоленко

Ведущий аналитической программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что в кандидатуре украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко заинтересован не только китайский "Шаньдун Лунэн".

По информации журналиста, у нашего футболиста также есть предложения из Европы и из американской Высшей лиги футбола (МЛС). Несмотря на это, Ярмоленко не хочет покидать свою нынешнюю команду и пытается бороться за место в основном составе.

Отметим, что в матче первого тура английской Премьер-лиги 2020/21 "Вест Хэм" украинца принимал на своем поле "Ньюкасл". Команда нашего соотечественника проиграла со счетом 0:2, а Андрей появился на поле лишь на 67-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, это решение тренера Дэвида Мойеса вызвало возмущении среди болельщиков клуба.

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