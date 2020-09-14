У Ярмоленко есть предложения не только из Китая, – журналист

Ведущий аналитической программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что в кандидатуре украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко заинтересован не только китайский "Шаньдун Лунэн".

По информации журналиста, у нашего футболиста также есть предложения из Европы и из американской Высшей лиги футбола (МЛС). Несмотря на это, Ярмоленко не хочет покидать свою нынешнюю команду и пытается бороться за место в основном составе.

Отметим, что в матче первого тура английской Премьер-лиги 2020/21 "Вест Хэм" украинца принимал на своем поле "Ньюкасл". Команда нашего соотечественника проиграла со счетом 0:2, а Андрей появился на поле лишь на 67-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, это решение тренера Дэвида Мойеса вызвало возмущении среди болельщиков клуба.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!