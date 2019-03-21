У сборной России возникли большие проблемы перед матчем на Евро-2020

Сборная России по футболу перед стартовым матчем отбора на чемпионат Европы-2020 против Бельгии лишилась двух важнейших игроков.
Сперва команда потеряла полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, которого в тренерском штабе считают чуть ли не самым важным футболистом для сборной, а затем лишилась и защитника Илью Кутепова.
Сборная России по футболу
Чемпионат.com
Зобнин перенес операцию на руке, а у Кутепова была выявлена травма паха.
"В условиях нехватки времени для отработки защитных маневров сыгранная спартаковская связка Джикия – Кутепов смотрелась бы оптимальным вариантом. По центральной оси российской сборной нанесён удар. Не такой мощный, как в конце прошлого года перед Швецией, но ощутимый, особенно, если вспомнить, с каким соперником предстоит встретиться", – говорится в материале Чемпионат.com.
Напомним, что стартовый матч квалификации на Евро-2020 в группе I между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.