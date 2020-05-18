У России возникли проблемы с проведением Евро-2020

Россия стала одной из стран хозяек будущего чемпионата Европы по футболу, у которой возникли серьезные проблемы с проведением турнира 2021 года.
По данным Telegram-канала "Спорт и сплетни", Европейский футбольный союз (УЕФА) хоть и получил подтверждение от всех 12 оргкомитетов, тем не менее, уже начинает сомневаться в возможности провести турнир по намеченному плану.
"Заседание по Евро-2020 УЕФА переносит с 27 мая на 17 июня. До 27 мая урегулировать все вопросы уже никак нельзя. Более того, есть проблемы, оказывается, и у России. Глава оргкомитета Алексей Сорокин осторожно говорил, что "остались лишь некоторые технические нюансы, не влияющие на общую картину", но в УЕФА так не считают", – сообщает источник.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявили о том, что три города-хозяина чемпионата Европы намерены отказаться от этого статуса. Среди хозяев турнира назывался Амстердам, где два матча группового этапа должна провести сборная Украины.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.