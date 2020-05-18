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18 мая • обновлено в 19:27
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У России возникли проблемы с проведением Евро-2020

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Россия стала одной из стран хозяек будущего чемпионата Европы по футболу, у которой возникли серьезные проблемы с проведением турнира 2021 года.

По данным Telegram-канала "Спорт и сплетни", Европейский футбольный союз (УЕФА) хоть и получил подтверждение от всех 12 оргкомитетов, тем не менее, уже начинает сомневаться в возможности провести турнир по намеченному плану.

"Заседание по Евро-2020 УЕФА переносит с 27 мая на 17 июня. До 27 мая урегулировать все вопросы уже никак нельзя. Более того, есть проблемы, оказывается, и у России. Глава оргкомитета Алексей Сорокин осторожно говорил, что "остались лишь некоторые технические нюансы, не влияющие на общую картину", но в УЕФА так не считают", – сообщает источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявили о том, что три города-хозяина чемпионата Европы намерены отказаться от этого статуса. Среди хозяев турнира назывался Амстердам, где два матча группового этапа должна провести сборная Украины.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
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