У Милевского украли гол в чемпионате Беларуси

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский принял активное участие в первом голе своей команды в матче восьмого тура чемпионата Беларуси против минского "Динамо".

Уже на пятой минуте встречи команда Милевского открыла счет после углового. Гостям удалось отбить первоначальную угрозу, но удачная игра брестских футболистов на подборе позволила им найти пространство для навеса в штрафную площадь. На подачу, исполненную украинцем Александром Нойком, выходили Милевский и защитник минского клуба, который и опередил Артема, отправив мяч в собственные ворота. Сначала гол записали на счет экс-форварда киевского "Динамо", но пересмотрели повтор и изменили решение.

Артем Милевский Sportarena

Хозяева одержали минимальную победу в динамовском дерби (2:1), сумев подняться на шестое место в таблице с отставанием в три очка от лидеров из БАТЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче четвертого тура белорусского первенства против "Ислочи" Милевский принес своей команде домашнюю победу.

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