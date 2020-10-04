У футболистов сборной Украины выявлен коронавирус

После матча с "Десной" медслужба "Шахтера" получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне отъезда их в расположение национальной команды.

Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными.

"Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. 5 и 7 октября все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", – сообщил у себя в Facebook пресс-аташе "горняков" Андрей Бурлаков.

Напомним, что у сборной Украины 7 октября в Сен-Дени запланирован товарищеский матч против Франции, а также встречи Лиги наций: 10-го числа против Германии и 13 октября против Испании.

Ранее сообщалось, что промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн сдал положительный тест на коронавирус.