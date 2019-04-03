Капитан "Динамо" забил фантастический гол в УПЛ - опубликовано видео

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков отметился невероятным ударом в центральном матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против луганской "Зари".

На 63-й минуте Вербич принял мяч, здорово протащил круглого к штрафной площадке, где с нарушением правил его остановил Белый.

Выполнять удар взялся капитан столичной команды и сделал это безупречно. Фантастический выстрел Виктора в левую девятку оказался неберущимся для Махардзе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что встреча "Зари" и "Динамо" состоялось 3 апреля на "Славутич-Арене" в Запорожье и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По ходу матчу киевляне проигрывали 0:2.

Ранее свой поединок провел донецкий "Шахтер". "Горняки" лишь благодаря пенальти смогли вырвать победу у "Александрии" (1:0).

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