"Трудно бороться": Шевченко рассказал о проблемах со здоровьем

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах с коленом, которые беспокоили его во времена карьеры футболиста.
"Основываясь на своем собственном опыте, могу сказать, что в процессе моей карьеры коленный сустав испытывал определенные травмы. У меня было несколько операций. Коленный сустав постоянно подвергается деформации, поэтому спорт сказывается очень сильно", – цитирует Шевченко агентство Футбол24.
Андрей Шевченко
Prosport
Он также вспомнил о том, что и после окончания профессиональной карьеры ему пришлось долгое время лечиться.
"Уже после окончания карьеры футболиста в суставе начались воспаления, появились боли. С этим было трудно бороться", – добавил главный тренер сборной.
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко рассказал о своих планах после окончания работы со сборной Украины.
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