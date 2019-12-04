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4 декабря • обновлено в 15:55
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"Трудно бороться": Шевченко рассказал о проблемах со здоровьем

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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах с коленом, которые беспокоили его во времена карьеры футболиста.

"Основываясь на своем собственном опыте, могу сказать, что в процессе моей карьеры коленный сустав испытывал определенные травмы. У меня было несколько операций. Коленный сустав постоянно подвергается деформации, поэтому спорт сказывается очень сильно", – цитирует Шевченко агентство Футбол24.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

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Он также вспомнил о том, что и после окончания профессиональной карьеры ему пришлось долгое время лечиться.

"Уже после окончания карьеры футболиста в суставе начались воспаления, появились боли. С этим было трудно бороться", – добавил главный тренер сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко рассказал о своих планах после окончания работы со сборной Украины.

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Тема
Здоровье
Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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